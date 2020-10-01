Вчерашние предвыборные дебаты в США очень многих оставили в состоянии, близком к шоковому. Мало кто ожидал того, что там развернулось. Конечно, судить о них нужно американцам, поскольку им жить со своей властью, но тем не менее, Штаты являются единственной настоящей сверхдержавой, а потому, так или иначе, их выбор коснется всех.

Тем не менее, мы практически не комментировали этого мероприятия, поскольку очень хотелось увидеть реакцию республиканцев на это мероприятие и как они его сами оценивают. Это понятно, поскольку до выборов остался месяц и два дня, а потому реакция оппонентов просто обязана быть негативной и демократы действительно высказались в том ключе, что это был день позора для действующего президента.

Но вот сегодня состоялась сенатская конференция республиканской партии, которая была посвящена замещению судьи Верховного суда, а в результате, все свелось к обсуждению того, как их кандидат провел выборы. Наверное, даже у них оказался предел восприятия того, что генерирует Трамп. Оно и понятно, ведь Трамп – Трампом, а им самим надо думать о собственных выборах и то, что демонстрировал Трамп, им никак нельзя публично поддерживать.

Так, сенатор-республиканец Стив Данс из Монтаны назвал прошедшие дебаты "дракой в баре", сенатор Майк Браун из Индианы сказал, что ожидал от Трампа однозначного осуждения любых расистских движений, в том числе, и белых расистов, но президент фактически ушел от ответа на этот вопрос, что в современных США считается моветоном в политике. Поэтому он разочарован позицией Трампа.

Сенатор Лиза Мурковски, Аляска, назвала дебаты ужасными, а сенатор Митт Ромни из Юты – постыдными. Мы не зря приводим эти оценки сенаторов-республиканцев, поскольку примерно за месяц до дебатов и сенаторы от республиканской партии, и другие видные деятели партии Трампа в один голос говорили о том, что тот отрыв, примерно в 8-10 процентов, который имеет Джо Байден, будет безусловно ликвидирован на дебатах. На них делалась основная ставка предвыборной кампании и вот после первого тура дебатов, республиканцы оказались в смущении. Лишь единицы высказались положительно о том, как Трамп отыграл свою партию. Например, Джим Инхофе из Оклахомы заявил о том, что победитель первого тура дебатов – очевиден. Он даже сказал, что Трамп смотрелся слишком сильным. Но это уже какие-то фанатичные рассуждения, поскольку остальная часть республиканских сенаторов отметили два крупных провала Трампа. Первый – касается его не президентской позиции по поводу расового превосходства белых, а второй – его опасный ответ на вопрос ведущего о мирной передаче власти после выборов. Этот ответ был настолько неудачным, что сенаторы-республиканцы вынуждены были заявить, что они обеспечат этот мирный переход, используя все свои полномочия.

Но самым интересным замечанием было то, что Трамп оказался заложником своего стиля общения. Сенаторы уверены, что по части дебатов, Трамп на голову выше Байдена и мог бы его разгромить без особого труда, но в его поведении было столько агрессии, что она сработала против него самого. Манера обрывать речь оппонента у Трампа-президента только усилилась и ведущему пришлось не раз останавливать Трампа для того, чтобы Байден смог ответить.

Так вот, республиканцы говорят о том, что в ходе дебатов было несколько моментов, когда вопросы ставили Байдена в тупик, и если бы Трамп прикусил язык, то все увидели бы, что Байден поплыл, а так – создалось впечатление, что Байден хотел ответить, но не смог этого сделать из-за хамского поведения Трампа. С другой стороны, никто не ожидал, что оппонент Трампа сможет ответить ему той же монетой, то есть жестко и грязно.

Этого от Байдена мало кто ожидал и до дебатов бытовало мнение о том, что Байден – не боец, и что Трамп его размажет в словесной драке просто по микрофону. Но не случилось. В любом случае, сенаторы-республиканцы послали сигнал Трампу о том, что ему либо надо сменить свой сценический образ, либо он проиграет. Уже наблюдатели говорят о том, что именно с такой экспрессией может действовать Байден или вообще – претендент, играющий против президента, баллотирующегося на вторую каденцию, а вот президент должен вести себя сдержанно, как и подобает государственному деятелю такого калибра. Трамп же показал, что он не понимает и не хочет понимать этой истины и такого президента на дебатах еще не видел никто.

Впереди еще два тура дебатов и как оно будет дальше – увидим, но первый тур сошел в ничью, которая дает больше плюсов именно Байдену, поскольку почти все ждали его тотального разгрома. В общем, все закончится через месяц.