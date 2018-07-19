Хельсинки 16 июля, помимо желания участников этого мероприятия, запустило ряд процессов, на которые уже ни Путин, ни Трамп не смогут повлиять, как бы этого кому-то не хотелось. В самом деле, Путин постоянно артикулирует необходимость возврата к разделу мира на сферы влияния, но давно известно, что надо быть очень аккуратным со своими желаниями, ибо они имеют свойство сбываться, но не совсем так, как того хотелось бы. Мир действительно подходит к тому, что эти самые сферы влияния будут образованы, только РФ, с ее постепенно деградирующей экономикой и стремительно деградирующей промышленностью, в этом мероприятии окажется не субъектом, а объектом раздела.

Эта мысль возникает в свете тех дискуссий, которые прямо сейчас развернулись как dКонгрессе США, так и в НАТО. Если изначально речь шла о том, что члены Альянса обязаны вернуться с небес на землю и взглянуть правде в глаза и вернуться к практике минимального 2% военного бюджета, то сейчас речь идет о концептуальных вопросах. Действительно, по состоянию на 2018 год, большинство стран НАТО саботируют единогласно принятое решение о минимальном пороге военных расходов, которые должны поддерживать вооруженные силы стран в нужном тонусе.

Из почти трех десятков стран эти условия соблюдают всего несколько стран, Штаты, Латвия, Литва и еще пару стран, у которых этот показатель в пределах оговоренной, включая Польшу. Группу саботажников, как это уже давно известно, возглавляет Германия. Собственно говоря, это указывает на серьезность отношения стран к вопросу возможности осуществления своей основной функции, заложенной в конструкцию НАТО – обеспечение коллективной безопасности. Но постепенно, необходимость выполнять свои обязательства становится актуальной для всех стран.

Но сейчас возник вопрос о том, как вообще Европа представляет себе сами принципы этой безопасности. Очевидно, что РФ генерирует основную и реальную угрозу военного, политического и социального характера. Соседи РФ разделяются на две категории. Первая – страны, в отношении которых уже совершена агрессия, вторая – страны, на которые агрессия планируется. Из этой реальности, вытекает довольно интересное следствие. Реально противостоят агрессии РФ страны, не входящие в НАТО, и в первую очередь – Украина. За четыре с лишним года войны, она имеет самую боеспособную армию на континенте и это следует не из синтетических, искусственных тестов, с непонятными критериями оценки, а из того урона силам и средствам РФ, которые нанесли ВСУ. Уже сейчас понятно, что Москва не имела таких потерь после окончания Второй Мировой Войны, ни в одной из многочисленных войн, за период от 1945 года и по сей день. Ни Чечня, ни Афганистан уже не могут сравниться по уровню потерь. Это при том, что в Афганистане воевали военнослужащие срочной службы, а в Чечне их разбавило лишь небольшое число контрактников. Против Украины выставлены либо контрактники, либо наемники – бывшие военнослужащие элитных подразделений армии РФ.

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То есть, вместо рассуждений о возможности обеспечения обороны от потенциальных угроз, ВСУ действительно обеспечивает те функции, которые лежат и на НАТО. В связи с этим становится вопрос о том, почему в НАТО входят страны, которые не хотят обороняться сами и вряд ли с них будет какой-то толк для обороны союзников и в то же время, за бортом Альянса остаются страны, которые реально воюют с титульной угрозой для НАТО.

И тут возникает коллизия, предусмотренная в требованиях кандидата на вступление в состав НАТО. Кроме требований к общественно-политической и экономической ситуации в стране, которые общим определением "принципы", указаны в статье 10 Устава Альянса, предусматривают и отсутствие территориальных споров с соседями.

Отсюда вытекает, что уже подвергшееся нападению государство, не имеет перспектив вступления в НАТО. В Конгрессе США очень серьезно рассматривается этот узел, который формально закрыл дорогу в НАТО Украине, Молдове и Грузии. То есть, страны, уже выразившие желание вступить в НАТО, не могут быть приняты по формальному признаку. Это дает повод сделать вывод, что агрессивные действия РФ против соседей, провоцируются именно этим положением Устава. Не имея возможности просто оккупировать и эффективно удерживать всю территорию соседнего государства, РФ захватывает его часть, чем закрывает возможность вступления в НАТО. Таким образом, создается "серая зона" нестабильности, прямо на границе Европы.

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Но теперь приходит общее понимание того, что надо вносить поправки в закостеневшие требования и прямое указание на то, что Грузия вступит в НАТО в ближайшее время, говорит о подвижках в этом направлении. На сегодня есть несколько точек зрения, как это можно сделать, но из всех них уже выведена компромиссная концепция, когда вступающая в НАТО страна не получает действия статьи 5 на территории оккупированные к моменту вступления в НАТО. Эта концепция довольно спорная, но тем не менее – движение в нужном направлении.

Похоже на то, что именно встреча Трампа и Путина, сдвинули этот вопрос с мертвой точки и процесс таки двинулся. По крайней мере, в Штатах за него взялись более чем серьезно.

В общем, Путин хотел передела сфер влияния и он его получит, но не в том виде, в котором ему хотелось бы.