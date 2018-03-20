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Обсуждали Украину: Трамп провел переговоры с Путиным

22.7тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп все же провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщается на сайте Кремля, Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - сказано в сообщении.

Скриншот / kremlin.ru

Отмечается, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Отметим, что поступок Трампа осудил американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Ранее о разговоре сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

РИА "Новости" сообщает, что Путина также поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщал "Обозреватель" ранее Белый дом заявил, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это не стоит считать недружественным шагом.

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Тема
Выборы президента России
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Объект
выборы президента России
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