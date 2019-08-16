Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Так не может продолжаться!" Создатель "Чернобыля" резко обратился к России из-за ядерного ЧП

3.4т Читать материал на украинском

Катастрофа в Чернобыле, которая произошла 33 года назад, ничему не научила российские власти, поэтому история со взрывом на полигоне под Архангельском до боли напоминает ту страшную трагедию.

Об этом заявил создатель и сценарист сериала "Чернобыль" от НВО Крейг Мейзин. Его монолог показан в начале бонусного эпизода подкаста о картине, который вышел 15 августа, передает TJ.

"Мы, жители США, убеждены, что этот взрыв связан с испытаниями нового вида крылатых ракет, которыми особо гордится Владимир Путин... Для понимания — это далеко не масштаб Чернобыля, где уровень радиационного фона, как говорилось, превышал привычный уровень в семь тысяч раз, но это все равно не к добру. По данным СМИ, пострадавшим и тем, кто их лечил, не рассказали о риске пострадать от радиоактивного облучения. Судя по всему, слухи о лечении пострадавших засекретили, а врачей отправили в столицу на медицинское обследование", – пояснил он.

Новости
В Чернобыле назревает новая катастрофа? Что ждет Украину

Крейг Мейзин

Крейг Мейзин

Скриншот с видео

По его словам, вся эта история звучит до печали знакомо.

"Смысл сказанного не просто в том, что подобные инциденты не должны повторяться, а в том, что когда они случаются, власти и общество должны быть максимально открытыми и откровенными. Я сильно надеюсь, что после этого инцидента и, возможно, хотя бы отчасти из-за нашего сериала, люди наконец потребуют от правительства правду. Надеюсь, что жители России, которые сейчас протестуют против путинского правительства, потребуют ответы. Так продолжаться больше не может", – сказал Мейзин.

Напомним, Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Взрыв на полигоне под Архангельском" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв на полигоне под Архангельском Телесериал "Чернобыль"
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
10
Смешно
7
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Скажите этому дурачку, что Чернобыль находится на Украине, а в России взорвался двигатель на жидком топливе и никакой радиации он не распространил. По вопросу остальных мировых проблем пусть пишет в "Спортлото".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
"Ничему не научила Россию.." У укрожопых рванул Чернобыль,а Россия должна учиться. Чему можно у укрожопых учиться?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...