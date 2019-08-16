"Так не может продолжаться!" Создатель "Чернобыля" резко обратился к России из-за ядерного ЧП

Катастрофа в Чернобыле, которая произошла 33 года назад, ничему не научила российские власти, поэтому история со взрывом на полигоне под Архангельском до боли напоминает ту страшную трагедию.

Об этом заявил создатель и сценарист сериала "Чернобыль" от НВО Крейг Мейзин. Его монолог показан в начале бонусного эпизода подкаста о картине, который вышел 15 августа, передает TJ.

"Мы, жители США, убеждены, что этот взрыв связан с испытаниями нового вида крылатых ракет, которыми особо гордится Владимир Путин... Для понимания — это далеко не масштаб Чернобыля, где уровень радиационного фона, как говорилось, превышал привычный уровень в семь тысяч раз, но это все равно не к добру. По данным СМИ, пострадавшим и тем, кто их лечил, не рассказали о риске пострадать от радиоактивного облучения. Судя по всему, слухи о лечении пострадавших засекретили, а врачей отправили в столицу на медицинское обследование", – пояснил он.

Крейг Мейзин Скриншот с видео

По его словам, вся эта история звучит до печали знакомо.

"Смысл сказанного не просто в том, что подобные инциденты не должны повторяться, а в том, что когда они случаются, власти и общество должны быть максимально открытыми и откровенными. Я сильно надеюсь, что после этого инцидента и, возможно, хотя бы отчасти из-за нашего сериала, люди наконец потребуют от правительства правду. Надеюсь, что жители России, которые сейчас протестуют против путинского правительства, потребуют ответы. Так продолжаться больше не может", – сказал Мейзин.

Напомним, Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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