Я сам по себе, свободный человек, за свободную от Путина и Трампа, Америку.

Но наконец-то мы имеем то, что мы давно знали, но трампофилы вечно видели в этом ложь и теорию заговора. Последний раз эту тему из анонимных источников на встрече G7 подняла Юля Йоффе, которую тут же смешали с дерьмом и её сайт достаточно авторитетный даже назвали кремлёвским. Однако "стабильный гений" и не думает скрывать свои мысли. На вопрос, откажется ли он признавать русский суверенитет над Крымом, Трамп отказался ответить, сказав - "Мы увидим, в зависимости от действий России".

Новости Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс

Так вот единственная, нормальная, законная и про-западная позиция это должна и может быть Крым - захваченная Россией у Украины, это оккупированная территория. И она таковой только может быть признана где бы то ни было - на любых переговорах. Дальше, признавая, что Крым захвачен, наверное можно вести какие-то разговоры о компенсации Украины за потерю данной территории от России, но это вопрос длинных переговоров. Трамп всего этого не говорит, своим красноречивым молчанием давая понять, что он очень сомневается в том, что это Украина, потому что, как писала Юля Йоффе, с его слов на G7: "Там большинство говорит на русском языке". То есть, всё укладывается именно в те рамки, которые она описывала и теперь ещё раз это подтвердили.

Напомню, что США с 1939 по 1991 год, никогда не признавали и несколько раз обновляли эту декларацию в Конгрессе o не-признании стран Балтии частью СССР. Это был символический, но абсолютно верный, с точки зрения закона и морали шаг. Точно также нужно действовать с Крымом.