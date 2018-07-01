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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Так чей Крым?

4.5т

Я сам по себе, свободный человек, за свободную от Путина и Трампа, Америку.

Но наконец-то мы имеем то, что мы давно знали, но трампофилы вечно видели в этом ложь и теорию заговора. Последний раз эту тему из анонимных источников на встрече G7 подняла Юля Йоффе, которую тут же смешали с дерьмом и её сайт достаточно авторитетный даже назвали кремлёвским. Однако "стабильный гений" и не думает скрывать свои мысли. На вопрос, откажется ли он признавать русский суверенитет над Крымом, Трамп отказался ответить, сказав - "Мы увидим, в зависимости от действий России".

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Так вот единственная, нормальная, законная и про-западная позиция это должна и может быть Крым - захваченная Россией у Украины, это оккупированная территория. И она таковой только может быть признана где бы то ни было - на любых переговорах. Дальше, признавая, что Крым захвачен, наверное можно вести какие-то разговоры о компенсации Украины за потерю данной территории от России, но это вопрос длинных переговоров. Трамп всего этого не говорит, своим красноречивым молчанием давая понять, что он очень сомневается в том, что это Украина, потому что, как писала Юля Йоффе, с его слов на G7: "Там большинство говорит на русском языке". То есть, всё укладывается именно в те рамки, которые она описывала и теперь ещё раз это подтвердили.

Напомню, что США с 1939 по 1991 год, никогда не признавали и несколько раз обновляли эту декларацию в Конгрессе o не-признании стран Балтии частью СССР. Это был символический, но абсолютно верный, с точки зрения закона и морали шаг. Точно также нужно действовать с Крымом.

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Русский Солдат
Русский Солдат
Крым НАШ!
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I Doc
I Doc
На данный момент - да. Но это не на долго. И если бы ты знал историю - то ты бы знал что Крым это проклятая земля для Раши. Попытки что-то сделать, а именно постройка потемкинских деревень, 1я мировая война и сражение русских линкоров против немецкого Гебена, 2МВ война, попытка Россией поднять Крым в первой половине 20го века и после 2014 года - все заканчивалось очень плохо и вероятность хорошего исхода для Рашей с крымом уже просто стремится к нулю. Кстати 1.5 века назад русские тоже кричали "Крым наш" и про то что "врага шапками закидаем" (эта фраза была сказана в 1853 или 1854 году и была связана именно с Крымом и то как бодренько русские утопят свой флот, а не - флот они чуть позже сами утопят, но вначале они мечтали утопить флот турков, а оказалось что Нахимов бодренько приказал утопить весь свой флот - ну чтоб врагу не довелось это делать). В общем в 1854 году началась крымско-турецкая война, шапки оказались не той системы и мало того что россия проиграла ту войну - как следствие этого она даром отдала Аляску (если кто не знает - то за Аляску Россия получила фигу, так как кораблик - бриг Оркни, который вез золото, он просто утонул). Сейчас будет уплачена еще большая цена.
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I Doc
I Doc
А что тут обсуждать. Крым это территория Украины. Юридически прав у Раши на Крым просто ноль. При этом он уже и Раше нужен как 5е колесо зайцу. Ехать туда особо русские не хотят, да и не могут уже. Деньги в Крым тоже не вкладывает ни Раша, ни русский крупный бизнес. А крупные компании типа Сбербанка, МТС просто свалили с Крыма (хотя раньше там были), но чего же они свалили если раньше были. И чего же это Газпром когда тянул Турецкий поток так далеко ушел от Крыма и почему же крупный бизнес Раши не кинулся расширять себя и на Крым - логичный ответ только один - крупный бизнес Раши знает что Крым вернут Украине
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I Doc
I Doc
Что до тебя не дошло? Крым это территория Украины и Раши на него прав просто нет. И ты можешь сколько угодно тут скулить - но твое визжание не изменит этот факт
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
I Doc, Хохловыблядок! "Крым-это уСраина" может быть только в твоих влажных мЯчтах)))
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