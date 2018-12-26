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''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

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В сети появились фотографии календаря Минобороны России, в котором к каждому месяцу были сделаны неоднозначные подписи.

Так, снимок девушки-снайпера был дополнен фразой "От некоторых женщин сносит голову". Фотографии календаря опубликовали на странице "Лентач" в Facebook.

"Минобороны показало календарь на 2019 год. Какой-то кринж (в переводе с английского ― нечто мерзкое. ― Ред.)", ― прокомментировали фото в соцсети.

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Facebook "Лентач"

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Facebook "Лентач"

Новости
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''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Facebook "Лентач"

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Facebook "Лентач"

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Facebook "Лентач"

Негативные комментарии также вызвал снимок девушек в форме, сопровождаемый подписью "Стрельба глазами ― тайное оружие Кремля".

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

"Больные психопаты ― и заказчики, и исполнители", ― прокомментировал увиденное Николай Васильев.

"Это уже клиника... Страну реально не спасти", ― поддержал Сергей Березняк.

''Тайное оружие Кремля'': Минобороны России облажалось с новогодним календарем

Как писал OBOZREVATEL, российский телеканал высмеяли за программу о способах экономии перед Новым годом. Журналисты привели методы "нескольких бережливых россиян".

Место
Россия
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Зямов Oся
Зямов Oся
Класс. Особенно электровафельница.
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