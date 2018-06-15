Тайна перевала Дятлова: на месте убийства нашлись важные улики. Реальные фото

Исследователь обстоятельств гибели группы студентов на перевале Дятлова Валентин Дегтерев заявил о том, что нашел улики, которые доказывают его версию трагедии.

Так, туристов могли убить фанатики, пишет он в своем блоге.

Эти слова он подтверждает своими находками, которые сделал благодаря просмотру архивных фото.

"У входа в палатку лежит длинный нож (возможно кинжал), а рядом с ним аркан для ловли оленей. Классический, видимо из числа тех, что предавался по наследству. Ножом резали палатку, а арканом пытались поймать убегающих людей. Но или аркан спутался, или люди оказались проворней чем олени. Поэтому нападавшие бросили их у палатки. Понятно, что эти улики в уголовном деле не фигурируют. Их просто там нет. Зато они остались на архивном снимке", - рассказал Дегтерев.

По его словам, они были вооружены и могли дать отпор, но не 10 "фанатикам", которым не понравилось, что на их территорию "покусились" чужаки, которых они решили за это "уничтожить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на месте гибели участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году был обнаружен еще один труп.