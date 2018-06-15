Тайна перевала Дятлова: исследователь случайно нашел новый труп. Реальные фото

На месте гибели участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году был обнаружен еще один труп. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Его совершенно случайно заметил исследователь Валентин Дегтерев на фото, которые показали в фильме компании "РЕН-ТВ" Громкое-дело "Гора-мертвецов" за 2012 год, пишет он в своем блоге.

По его мнению, у "дятловцев" мог возникнуть конфликт с местными "фанатиками". В него встряли представители народа манси, за что и поплатились.

"Фотография одетого в парку (мансийская национальная одежда) трупа. Тело лежит на снегу. Эта фотография вклеена на странице с Колмогоровой (одна из жертв)", - говорит он об увиденном.

По его словам, женщина была явно азиатского типа, худая и похожая на мальчика.

"На левом плече большая ушибленная гематома. Визуально хорошо заметная. Я уверен на 70%, что неспроста полковник Коротаев (следователь) открывал именно эти фотографии. Все они связаны с делом группы Дятлова", - подчеркнул исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, повреждения тела одного из участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году Семена Золотарева показали, будто его переехал автомобиль.