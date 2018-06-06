Тайна перевала Дятлова: эксгумация ввела исследователей в ступор

Повреждения тела одного из участников трагической экспедиции на перевале Дятлова в 1959 году Семена Золотарева показали, будто его переехал автомобиль.

"Это исключительно действие твердых тупых предметов. Учитывая ситуацию в целом, я готов поверить в мистику. Все переломы разные. И это должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы все травмы образовались", – рассказал "Комсомольской правде" судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов после эксгумации.

Отмечается, что труп Золотарева нашли через три месяца после трагедии. Опознать его практически было невозможно. Данное дело стало загадкой для экспертов. Во-первых, в акте были описаны странные татуировки, которых ученики Золотарева – учителя физкультуры, ни разу не видели. В частности, речь идет о странной надписи - "ДАЕРММУАЗУАЯ". Родственники также не помнят такую татуировку.

Кроме того, могила под обелиском "Семен Золотарев", как выяснилось, ни за кем не числилась. По документации, на Ивановском кладбище мужчину вообще не хоронили.

Характер травм тела, которое эксгумировали, также поставил экспертов в тупик. Отмечается, что машина никак не могла попасть на перевал, что делает невозможным приобретение таких травм.

Туманов отрицает возможность смерти этого человека от влияния инфразвука, ультразвука, взрывной волны, радиации или психогенных факторов. Кроме того, в 1959 году судмедэксперт Борис Возрожденный рассказывал, что результаты вскрытия тел "дятловцев" показали, будто на их тела воздействовала "большая сила".

Эксгумировали тело Золотарева в апреле 2018 года. Журналисты напомнили, что перед роковой экспедицией он рассказал своим ученикам, что "об этом походе заговорит весь мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле исследователь обстоятельств таинственной гибели группы студентов на уральском перевале Дятлова Валентин Дегтерев сделал сенсационное открытие. Позже, писатель Олег Архипов нашел записку, которая может изменить ход расследования.