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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Тайна Бенкси раскрыта… Это Путин!

4.6т

В цепочке громких разоблачений сезона неожиданный поворот…Баширов - это полковник Чепига, Петров - полковник) Мишкин, таинственный художник Бенкси - под-полковник (не в сексуальном… в иерархическом смысле слова) Путин!

На глазах у всего мира Путин уничтожает Россию через шредер точь в точь как таинственный Бенкси свою картину на аукционе в Сотбис.

Самоуничтожение полотна "девочка с шаром", после того как за неё было заплачено почти полтора миллиона долларов, - впечатлило мировое сообщество!!! Переработку картины через измельчитель бумаги вмонтированный в нижнюю часть рамки (шредер) - тут же признали гениальным перфо́рмансом…. И это, замечу, не справедливо… Я считаю что деятельность Путина, по уничтожению России, явно недооценивают в культурном сообществе.

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В случае с российским лидером все несоизмеримо масштабней чем с картиной в Сотбисе… И холст побольше, (от Москвы до самых до окраин) и стоимость страны, перерабатываемой в хлам, не сопоставима… Да и стилистика, хореография кремлевского авангардиста - колоритней! Так красиво империи не убивали еще никогда. Путинский акционизм куда величественней… Одну шестую суши - сливать столь эстетически безупречно - безусловно Искуство!!! Не каждому это дано…

Автор картины "Девочка с шаром" - загадочный Бэнкси. Его личность - одна из самых больших тайн беспокоящая культурологическое сообщество. О том кто этот представитель стрит арта? - гадают давно и пока безрезультатно. Но я уверен что близок к разгадке. Думаю что это Путин!!! Тем более что он уже грешил настенным творчеством … Помните знаменитую, психоделически откровенную, кошку..Точнее её "вид с сзади" изображенный Путиным на школьной доске…. Шедевр!!!

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Подумайте сами… Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале Берлинале со своим фильмом, пройдя инкогнито по красной дорожке фестиваля. Расставим акценты… Берлин.. Инкогнито.. Кто как не бывший немецкий агент КГБ мог бы такое учудить?

Ну а загадочная дружба Путина с экс канцлером Германии Шрёдером… Что это как не намек на "шрЕдер". В обоих случаях он использует и канцлера и измельчитель для своего оригинального "творчества" по ликвидации и картины и России… Разве это не намёк?

Или вот ещё… Посмотрите на знаменитую работу Бенкси с ментами на стене… Оцените красные погоны и опять таки, с намеком, вид сзади. Как еще можно более ясно намекнуть на ЧКистское происхождение автора?

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Короче, можно считать что Бенкси расскрыт… И уничтожение России, планомерное, поэтапное, весь этот слив экономики в крымско-донбасско-сирийскую авантюру, - это главный перформанс в его творческой карьере!!! Стратегическое измельчение, на глазах у всего мира, российской культуры, науки, спорта, космической индустрии, международного авторитета, курса рубля, цен в магазинах - это и есть путинский шредер!!! Бешеная утечка мозгов, капитала и технологий за бугор - та нижняя часть рамочки через которую измельчается и уничтожается Россия….

Ну а Томос для Украины? Посмотрите что происходит … Это же просто шедевр… Как написал сам Бенкси в своем инстагам, когда "Девочка с шаром" начала уничтожаться, "Идет..Идет.. Ушла!!!" Согласитесь, это же восклицание может кратко описать исторический процесс измельчения московской патриархии, запущенный на наших глазах!!!

Если вы посмотрите на деятельность Путина именно под этим, стрит-артовским, углом - вам многое откроется. Тогда и история с солсберийскими прошпиленными Штирлицами, с проституткой и марихуанной, не провал а произведение… эдакая сатира английского андеграунда!!!

Опять же оцените все эти дырочки в Космических кораблях - когда вместо гагаринского "Поехали" россинам уже можно смело восклицать - "Приехали!!!" - это же чистый авангард космического масштаба.

А уровень акционизма, в случае с подменой мочи на олимпиаде в Сочи, - вот где (простите за каламбур) топ андеграунда!!! Всем перформансам - перформанс!!!

Еще пару аргументов для тех кого я не убедил… Ну вот вам убийственный напоследок…

Специалистам известно что в творчестве Бенкси очень много крыс. Он так часто их рисует что об источнике его особых чувств, к подвальным грызунам, много спорят… Но если вы вспомните это интервью Путина где он рассказывает о своих отношениях с крысами - поймете что здесь наш Бенкси, безусловно, спалися…

Думаю доказательств достаточно… Бенкси идентифицирован… Он в Кремле и величие его шедевра "России - уничтожаемой через кремлёвский шредер" потомкам еще только предстоит осмыслить… Кому то, особенно россиянам, этот андеграунд и перемалывание империи не по душе… Но лично я, как сторона заинтересованная, этот стрит арт приветствую и аплодирую стоя….

Не останавливайся художник … Твори дальше Владимир Владимирович - Вдохновения во снах… И особенно побольше крыс… Они и так уже повсюду… Вылазят с российских нижних палуб.. Чуют неладное с имперским кораблем… Дерзай Бенкси Кремлевский…

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Место
Россия
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Векліч Роман
Векліч Роман
Лікувати треба цього схибленого, а народу на реабілітацію!!!
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Коничева Мария
Коничева Мария
Получается все ради перфоманса? так только душевнобольные серийные маньяки себя ведут, и это глава страны!!!
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Лепин Давид
Лепин Давид
Какое счастье, что ПОСЛЕДНЕЕ слово будет за Художником, у Которого ВИД всегда СВЕРХУ!
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