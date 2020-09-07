Тайфун "Хайшен" обрушился на Южную Корею: отменены поезда и авиарейсы

Карина Бондаренко Мир 06:58, 7.09.2020 Обновлено: 08:15, 7.09.2020

Тайфун "Хайшен" в понедельник, 7 сентября, приблизился к южному побережью Южной Кореи.

Местное природное агенство сообщило о штормовом ветре со скоростью 126 км/час, передает Reuters.

Отмечается, что из-за природного явления в опасности оказался город Ульсан. Там эвакуировали более тысячи человек. Более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Кроме того, приостановлена работа некоторых поездов и национальных парков.

Сильные ветры уже отключили электричество почти пяти тысяч домохозяйств на южной оконечности Корейского полуострова, включая курортный остров Чеджу, где с субботы выпало более 473 мм осадков.

На Южную Корею обрушился тайфун.
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В опасности оказался город Ульсан.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Владивосток обрушился мощный ураган, вызванный тайфуном "Майсак". Пользователи соцсетей делятся видео урагана, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили.

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