Тайфун "Хайшен" обрушился на Южную Корею: отменены поезда и авиарейсы

Тайфун "Хайшен" в понедельник, 7 сентября, приблизился к южному побережью Южной Кореи.

Местное природное агенство сообщило о штормовом ветре со скоростью 126 км/час, передает Reuters.

Отмечается, что из-за природного явления в опасности оказался город Ульсан. Там эвакуировали более тысячи человек. Более 300 рейсов в 10 аэропортах, включая международный аэропорт Чеджу, были отменены. Кроме того, приостановлена работа некоторых поездов и национальных парков.

Сильные ветры уже отключили электричество почти пяти тысяч домохозяйств на южной оконечности Корейского полуострова, включая курортный остров Чеджу, где с субботы выпало более 473 мм осадков.

На Южную Корею обрушился тайфун. Карта

В опасности оказался город Ульсан. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Владивосток обрушился мощный ураган, вызванный тайфуном "Майсак". Пользователи соцсетей делятся видео урагана, который срывал крыши домов и переворачивал автомобили.

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