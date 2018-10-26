Таинственная рассылка бомб в США: задержан первый подозреваемый

В США задержали человека, которого подозревают в рассылке бомб американским политикам.
По данным CNN, это подтверждают многочисленные источники в правоохранительных органах. Министерство юстиции США также подтвердило информацию об одном арестованном.
В свою очередь журналисты со ссылкой на источник уточнили, что задержанным оказался 50-летний мужчина с криминальным прошлым. Он из пригородного городка Авентура в штате Флорида, также имеет связи с Нью-Йорком.
NBC также сообщает, что подозреваемым оказался Цезарь Сайок-младший. По предварительным данным, он является сторонником президента США Дональда Трампа.
Подозреваемый
NBC
Некоторые СМИ утверждают, что его задержали около магазина автозапчастей. Правоохранители выяснили благодаря ДНК-экспертизе, что на счету мужчины есть много арестов. В частности, его ловили на краже и нарушениях различных правил.
Кроме того, комиссар полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер рассказал на пресс-конференции, что последний пакет, который был найден в почтовом отделении на Манхеттене, содержал устройство, похожее на остальные. В частности, речь идет о бомбе с трубкой.
The suspect arrested in Plantation, Florida, in connection with the suspicious packages is in his 50s and has a criminal history, a law enforcement source says. The man has an Aventura, Florida, address, but also has ties to New York.— CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.
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We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET.— Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 жовтня 2018 р.
"We don't know who he is, we don't really know anything about him," says @ShimonPro about an arrest made in connection to the suspected explosive packages: "I suspect there's going to be forensic evidence ultimately to link this person"— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26 жовтня 2018 р.
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BREAKING: Federal authorities have arrested a man in connection to the suspected explosive packages, according to multiple law enforcement sources— CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.
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Как сообщал OBOZREVATEL, серийная рассылка взрывчатки началась 22 октября. Подозрительный пакет отправили основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. 24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center - бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.
Кроме того, пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. 25 октября опасный "подарок" отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.
26 октября стало известно об еще двух "жертв" почтового террориста. Ими стали сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер. Что именно объединяет всех этих личностей, пока неизвестно. Все устройства выглядели как примитивная взрывчатка с трубкой.
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