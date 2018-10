Таинственная рассылка бомб в США: задержан первый подозреваемый

В США задержали человека, которого подозревают в рассылке бомб американским политикам.

По данным CNN, это подтверждают многочисленные источники в правоохранительных органах. Министерство юстиции США также подтвердило информацию об одном арестованном.

В свою очередь журналисты со ссылкой на источник уточнили, что задержанным оказался 50-летний мужчина с криминальным прошлым. Он из пригородного городка Авентура в штате Флорида, также имеет связи с Нью-Йорком.

NBC также сообщает, что подозреваемым оказался Цезарь Сайок-младший. По предварительным данным, он является сторонником президента США Дональда Трампа.

Подозреваемый NBC

Некоторые СМИ утверждают, что его задержали около магазина автозапчастей. Правоохранители выяснили благодаря ДНК-экспертизе, что на счету мужчины есть много арестов. В частности, его ловили на краже и нарушениях различных правил.

Кроме того, комиссар полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер рассказал на пресс-конференции, что последний пакет, который был найден в почтовом отделении на Манхеттене, содержал устройство, похожее на остальные. В частности, речь идет о бомбе с трубкой.

The suspect arrested in Plantation, Florida, in connection with the suspicious packages is in his 50s and has a criminal history, a law enforcement source says. The man has an Aventura, Florida, address, but also has ties to New York.



Follow live updates: https://t.co/QQZyFlD2eF — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 жовтня 2018 р.

"We don't know who he is, we don't really know anything about him," says @ShimonPro about an arrest made in connection to the suspected explosive packages: "I suspect there's going to be forensic evidence ultimately to link this person"



Live updates: https://t.co/fQwJkSYW2x pic.twitter.com/iwk050NkXG — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26 жовтня 2018 р.

BREAKING: Federal authorities have arrested a man in connection to the suspected explosive packages, according to multiple law enforcement sources



Follow live updates: https://t.co/VlvTDuNkn5 — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, серийная рассылка взрывчатки началась 22 октября. Подозрительный пакет отправили основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. 24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center - бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Кроме того, пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. 25 октября опасный "подарок" отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

26 октября стало известно об еще двух "жертв" почтового террориста. Ими стали сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер. Что именно объединяет всех этих личностей, пока неизвестно. Все устройства выглядели как примитивная взрывчатка с трубкой.