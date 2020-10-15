Таиланд охватили масштабные протесты, власть объявила ЧП. Все детали, фото и видео

В столице Таиланда Бангкоке в четверг, 15 октября, вспыхнули новые протесты против правительства. В связи с этим власть объявила о введении чрезвычайного положения.

Как передает ВВС, сотни демонстрантов подрались с полицией. В результате было задержано несколько десятков человек, в том числе ключевые лидеры протестов (чтобы посмотреть все фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Однако, как отметил источник, протесты преимущественно носят мирный характер, хоть и являются очень крупными. Местные эксперты сообщили, что это и вовсе самые масштабные акции за последние десятилетия.

Представители МВД государства заявили, что режим ЧП ввели "для поддержания мира и порядка".

Протестующие выступили с требованиями принять новую Конституцию и отправить в отставку премьер-министра Праюта Чан-Оча. Также граждане захотели сократить полномочия монархии и снять запрет на критику королевской семьи.

Отметим, в Таиланде за оскорбление монархов грозит до 15 лет тюремного заключения. Но по словам премьера, король Маха Вачиралонгкорн еще в начале года попросил, чтобы подобные действия оставались безнаказанными.

(Видео - "РИА Новости")

Как писалOBOZREVATEL, 24 сентября в Таиланде также вышли тысячи людей на протест перед парламентом, когда законодатели обсуждали поправки к конституции королевства.