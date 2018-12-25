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Сжал кулак, вцепился в кресло: Путина подловили на странном поведении на встрече с Лукашенко

16.8тЧитать материал на украинском

В Москве 25 декабря начались переговоры между президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Youtube обнародован фрагмент встречи, на котором обращается внимание на реакцию лидера Кремля, когда говорит глава Беларуси (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент РФ несколько раз отрывает носки ботинок от ковра. "Мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить", — отмечает в это время Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

ТВЦентр

Как известно, стороны обсудят нюансы, связанные с проводимым Россией налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты поговорят о комплексе двусторонних союзных отношений.

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Уже не братья! В Кремле огрызнулись на заявление Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.

Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Россия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тpенеpует мыщцы кисти.Это лучше чем в дыpявых носках ходит вечно пьяным.
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Константинов Villi
Константинов Villi
Мышцы кисты оно тренирует. На кобчике.
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минин евген
минин евген
а дальше пукин вафлодя будет шариковые ручки ломать, как янукович.
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CARGO 100
CARGO 100
Ваш бы, от обиды, стакан сжимал и пятки поднимал в штанины, пряча дырявые носки ...
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
CARGO 100, ты про янека? Он уже ваш... давно. И друг шмутина дристливого. Привык сидеть за стенами своего крематория, а тут ему правду матку врезали и оно задристало...
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