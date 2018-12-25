Сжал кулак, вцепился в кресло: Путина подловили на странном поведении на встрече с Лукашенко

В Москве 25 декабря начались переговоры между президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Youtube обнародован фрагмент встречи, на котором обращается внимание на реакцию лидера Кремля, когда говорит глава Беларуси (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент РФ несколько раз отрывает носки ботинок от ковра. "Мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить", — отмечает в это время Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко ТВЦентр

Как известно, стороны обсудят нюансы, связанные с проводимым Россией налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты поговорят о комплексе двусторонних союзных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.