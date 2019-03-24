Сюрприз для Путина? В РФ раскрыли неожиданный "маневр" Назарбаева

Глава РФ Владимир Путин узнал о решении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку лишь за несколько часов до публичного заявления.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из телеканалов. По его словам, Назарбаев лично позвонил Путину.
"Звонил он за пару часов до объявления", — сказал Песков, добавив, что сейчас РФ устанавливает контакты с новым руководством Казахстана.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Обозреватель/ЕРА
Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.
Новым временным главой Казахстана объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!