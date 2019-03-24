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Сюрприз для Путина? В РФ раскрыли неожиданный "маневр" Назарбаева

2.1тЧитать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин узнал о решении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку лишь за несколько часов до публичного заявления.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из телеканалов. По его словам, Назарбаев лично позвонил Путину.

"Звонил он за пару часов до объявления", — сказал Песков, добавив, что сейчас РФ устанавливает контакты с новым руководством Казахстана.

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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Обозреватель/ЕРА

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

Новым временным главой Казахстана объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий ПесковНурсултан Назарбаев
Место
Россия
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ФСБ проспала отставку Назарбаева, вместо этого она готовила сценарий оккупации земель северного Казахстана на случай смерти казахского президента, но старый аксакал обыграл главного педераста-многоходовочника.
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