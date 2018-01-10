Сюрприз для Кремля: в США оригинально увековечили память врага Путина

В столице США Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова переименовали площадь перед посольством РФ.

Соответствующее решение единогласно одобрил городской совет Вашингтона, передает BBC.

У площади отныне два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова.

Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади. На них будут отображаться оба адреса - посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.

Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.

У властей России решение Вашингтона вызвало резкую негативную реакцию, передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение "грубым и жестким, сделанным в пику Москве".

"Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут. Они пытаются задевать нас буквально во всем, демонтировать образ России в своем информационном и политическом пространстве. И, к сожалению, мы должны констатировать, что антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться", - сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал переименование площади в США попыткой "напакостить" России.

"Надо объективно давать оценки. Конечно, любой город может принять решение назвать улицу, площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Они в вашингтонском городском совете все знают?", - заявил Жириновский журналистам.

По утверждению политика, "много преступлений совершалось" в бытность Немцова губернатором. "Вы чьим именем называете площадь? Специально нам напакостить (хотят -ред.) перед нашим посольством", - сказал Жириновский.

Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно – такой проект сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.

Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.

Соединенные Штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городов в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.

В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.

Отметим, что ранее власти Киева поддержали инициативу назвать именем Бориса Немцова сквер возле посольства России на Воздухофлотском проспекте.

Как сообщал "Обозреватель", Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. Суд в Москве приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Сами осужденные обвиняли в организации убийства политикаФСБ.