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Сюрприз для Кремля: в США оригинально увековечили память врага Путина

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В столице США Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова переименовали площадь перед посольством РФ.

Соответствующее решение единогласно одобрил городской совет Вашингтона, передает BBC.

У площади отныне два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова.

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Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади. На них будут отображаться оба адреса - посольство России может пользоваться одним из них по своему усмотрению.

Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно.

У властей России решение Вашингтона вызвало резкую негативную реакцию, передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение "грубым и жестким, сделанным в пику Москве".

"Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут. Они пытаются задевать нас буквально во всем, демонтировать образ России в своем информационном и политическом пространстве. И, к сожалению, мы должны констатировать, что антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться", - сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал переименование площади в США попыткой "напакостить" России.

"Надо объективно давать оценки. Конечно, любой город может принять решение назвать улицу, площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Они в вашингтонском городском совете все знают?", - заявил Жириновский журналистам.

По утверждению политика, "много преступлений совершалось" в бытность Немцова губернатором. "Вы чьим именем называете площадь? Специально нам напакостить (хотят -ред.) перед нашим посольством", - сказал Жириновский.

Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно – такой проект сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс.

Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета.

Соединенные Штаты не в первый раз практикуют переименование улиц и площадей своих городов в знак солидарности с представителями оппозиции и лидерами мнений, не совпадающих с официальной линией советского и российского правительств.

В 1984 году, в знак протеста против отношения СССР к диссидентам, в частности, к академику Сахарову, объявившему о начале своей второй голодовки, сенатский комитет США во вопросам бюджетирования переименовал одну из улиц, прилегающих к советскому посольству, в площадь Андрея Сахарова.

Отметим, что ранее власти Киева поддержали инициативу назвать именем Бориса Немцова сквер возле посольства России на Воздухофлотском проспекте.

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Как сообщал "Обозреватель", Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. Суд в Москве приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Сами осужденные обвиняли в организации убийства политикаФСБ.

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Темы
Убийство Бориса НемцоваХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Борис НемцовАнна Дурицкая
Место
СШАВашингтон
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