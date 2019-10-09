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9 октября • обновлено в 18:25
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Вмешательство Украины в выборы в США: опубликована прослушка Сытника

3.1т Читать материал на украинском

В сети появилась аудиозапись разговора главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с двумя собеседниками, в котором он признался, что поддерживал на президентских выборах в 2016 году в США Хиллари Клинтон.

Подтверждающий сюжет, который показало BlazeTV, опубликовал в Twitter пользователь Райан Дженсен (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сытник рассказал, как они намеренно закрыли информацию о Клинтон и раскрыли о Манафорте. Они помогли сфальсифицировать выборы для Хиллари. Украина помогла HRC (организация, которую поддерживает Клинтон)", – написал он.

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Опубликована прослушка Сытника по выборам в США

Опубликована прослушка Сытника по выборам в США

Так, ведущий в сюжете рассказал, что в апреле 2019 года Юрий Луценко, который был генпрокурором Украины, заявил, что знает об аудиозаписи с Сытником, на которой он признался в содействии Клинтон.

Далее приводится запись разговора главы НАБУ с некими Колей и Иваном.

Коля: Помогали им эти русские, ваши люди?

Сытник: Я думаю, что да. Я ж ему тоже помогал. Не ему, Хиллари. Ей помогал.

Коля: Точно, когда ее позиции пошатнулись, да.

Сытник: Нет, это так пишут.

Иван: Мне кажется, Хиллари...

Коля: Ну, я о том, что...

Сытник: Трамп же ж нет... У него чисто внутренние вопросы, которые доминируют над внешними. А Хиллари из тех политиков, которые выступают за гегемонию Америки в мире. И для нас как бы так лучше. А для американцев лучше то, что Трамп делает.

Коля: Ну, у нас много американских экспертов здесь сейчас...

Сытник: Смотрите, почему Хиллари проиграла? Мы же обнародовали данные про Манафорта, которого посадили. Манафорт был руководителем штаба Трампа.

Коля: И что?

Сытник: Его посадили в том числе за то, что опубликовали "черную бухгалтерию", на 80 лет. Трамп, не Трамп, по барабану, их система работает четко.

И когда были выборы, за неделю до выборов ФБР возобновило расследование по Хиллари. У нее рейтинг упал на 7%, и Трамп с натяжкой победил. Я только не могу понять, чего Трамп борется с ФБР? Если бы не ФБР, он не был бы президентом. Они Хиллари понизили рейтинг на 7%.

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Тема
Выборы в США
Персона
Артем Сытник
Место
США
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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