Вмешательство Украины в выборы в США: опубликована прослушка Сытника

В сети появилась аудиозапись разговора главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника с двумя собеседниками, в котором он признался, что поддерживал на президентских выборах в 2016 году в США Хиллари Клинтон.

Подтверждающий сюжет, который показало BlazeTV, опубликовал в Twitter пользователь Райан Дженсен (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сытник рассказал, как они намеренно закрыли информацию о Клинтон и раскрыли о Манафорте. Они помогли сфальсифицировать выборы для Хиллари. Украина помогла HRC (организация, которую поддерживает Клинтон)", – написал он.

Опубликована прослушка Сытника по выборам в США

Так, ведущий в сюжете рассказал, что в апреле 2019 года Юрий Луценко, который был генпрокурором Украины, заявил, что знает об аудиозаписи с Сытником, на которой он признался в содействии Клинтон.

Далее приводится запись разговора главы НАБУ с некими Колей и Иваном.

Коля: Помогали им эти русские, ваши люди?

Сытник: Я думаю, что да. Я ж ему тоже помогал. Не ему, Хиллари. Ей помогал.

Коля: Точно, когда ее позиции пошатнулись, да.

Сытник: Нет, это так пишут.

Иван: Мне кажется, Хиллари...

Коля: Ну, я о том, что...

Сытник: Трамп же ж нет... У него чисто внутренние вопросы, которые доминируют над внешними. А Хиллари из тех политиков, которые выступают за гегемонию Америки в мире. И для нас как бы так лучше. А для американцев лучше то, что Трамп делает.

Коля: Ну, у нас много американских экспертов здесь сейчас...

Сытник: Смотрите, почему Хиллари проиграла? Мы же обнародовали данные про Манафорта, которого посадили. Манафорт был руководителем штаба Трампа.

Коля: И что?

Сытник: Его посадили в том числе за то, что опубликовали "черную бухгалтерию", на 80 лет. Трамп, не Трамп, по барабану, их система работает четко.

И когда были выборы, за неделю до выборов ФБР возобновило расследование по Хиллари. У нее рейтинг упал на 7%, и Трамп с натяжкой победил. Я только не могу понять, чего Трамп борется с ФБР? Если бы не ФБР, он не был бы президентом. Они Хиллари понизили рейтинг на 7%.

#BREAKING:



BlazeTV has audio of Atrem Sytnyk (Director for National Anti Corruption in Ukraine) saying how they intentionally sealed Clinton’s record’s and released Manafort’s records.



They helped rig the election for Hilary.



Ukraine helped HRC. pic.twitter.com/WayC6MMXyL — Ryan Jensen (@realRyanJensen) October 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава НАБУ Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Позже Трамп перепостил в сети статью о причастности НАБУ к дискредитации его избирательного штаба.

Государственное бюро расследований начало следственные действия по факту возможной причастности главы НАБУ Артема Сытника к вмешательству в выборы президента США.

Также генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об открытии уголовного дела против Сытника.

Во время отдыха Сытника на базе "Полесское – Сарны" в Ривненской области неизвестный записал его разговор о выборах президента США в 2016 году.

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