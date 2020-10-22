Сын Тихановской написал школьное сочинение о Лукашенко, который убивает людей

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая живет в Литве, рассказала, что ее дети очень хотят вернуться на родину, а сын написал в школе сочинение о Беларуси.

О жизни в Литве Тихановская рассказала в эфире программы "А поговорить?", которая транслировалась в YouTube-канале.

По ее словам, младшая дочь каждый вечер спрашивает, где ее папа. Тихановская говорит ей, что он в командировке.

"Я думаю, что старший сын знает (где папа. – Ред.). Мы с ним об этом не говорим, но думаю, что моя "сказка" про командировку ему уже "не катит", скажем так, потому что у него есть доступ к YouTube, он знает, что происходит. Он уже вместо меня порой сестру успокаивает: "Папа скоро приедет, не волнуйся", – сказала оппозиционерка.

Она также рассказала, что в школе сыну дали задание написать сочинение о Беларуси.

"Он написал про то, что у нас на самом деле происходит его глазами. Мы никогда с ним это не обсуждали, для него папа тоже был всегда в командировке. Я думала, что он все это недопонимает, но оказывается, что все понимает", – рассказала Тихановская.

По ее словам, ребенок написал, что в Беларуси президент, "которого не любят люди", и он отправляет полицию, а людей бьют и убивают

"Я не уверена, понимает ли он мою роль в этом", – отметила Тихановская.

Как писал OBOZREVATEL, главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.