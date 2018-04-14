Сын Скрипаля погиб при загадочных обстоятельствах

Александр Скрипаль - сын экс-шпиона и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля – в 2017 году погиб в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах.

Об этом пишет Телеканал 78.

Известно, что Александр 13 июля 2017 года отправился в Петербург из Москвы покупать автомобиль. С ним была его подруга Анна Никифорова. Прямо в поезде сыну Скрипаля стало плохо, - у него обострился цирроз печени. С Московского вокзала его доставили в больницу как неизвестное лицо, так как у него не было медицинского страхового полиса.

Почему Никифорова не помогла другу с лечением – неизвестно. Но на сегодняшний день она и сама пропала. Ее подруга заявила, что Анна не настроена общаться.

Скрипаль-младший скончался, не приходя в сознание, спустя несколько дней. Но тело вскрывать не стали. Когда разбираться в обстоятельствах гибели брата в Петербург прилетела старшая сестра, Юлия Скрипаль, то никаких подробностей тоже не получила.

Тело Александра кремировали.

Когда СМИ направили запрос в Росздравнадзор, чтобы понять, что случилось в июле 2017 года в Мариинской больнице, им ответили: "Мы в этой ситуации пока не разбирались. Родственникам для проведения проверки нужно обратиться в Росздравнадзор с заявлением".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Британии полиция взялась за покойных родственников экс-шпиона.