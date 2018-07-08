Сын Саакашвили женился в США: первое свадебное фото

Сын экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого депортировали из Украины, Эдуард женился.

Свадьбу отмечали в Филадельфии (США), сообщает политик на своей странице в Facebook. "Слетали на уик-энд за океан, на свадьбу моего сына Эдуарда в Филадельфию. Он работает продюсером радиопрограмм и сотрудничает с BBC и National Public Radio", - рассказал Саакашвили.

Избранница его сына - Адине Мельвус-Петрус. Она работает в неправительственной организации и интенсивно изучает грузинский язык.

"На фото рядом с моим сыном Эдуардом - Адина Мельвус-Петрус, новый член нашей семьи. Здесь еще, кроме нас с Сандрой, наш младший, Николоз, моя мама и отец Сандры", - написал Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к президентским выборам, которые состоятся этой осенью.