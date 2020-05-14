"Сын партизана": посол Словакии лишился должности после парада Лукашенко на 9 мая

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку после того, как посетил парад на 9 мая в Минске.

В МИД Словакии сообщили, что дипломат нарушил принципы коммуникации не рассказав о своем участии в параде, передает Dennik.

"Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС", – говорится в сообщении.

Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минск

При этом Мигаш указал, его участие в параде было принципиальной позицией: "Я сын партизана и антифашиста".

Всего на параде в Минске были два посла из стран ЕС – Венгрии и Словакии. Остальные дипломаты не приняли приглашение прийти на парад к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко провел парад в разгар пандемии, в стране прибавилась почти тысяча больных коронавирусом.

При этом Лукашенко заявил, что после парада в Минске вдвое снизилось заболевание пневмонией.