Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, вероятнее всего, покончил с собой в своем доме в США.

Подробности его смерти сообщило AP NEWS. По словам представителя государственной судебно-медицинской экспертизы Джозефа Венделькена, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

По данным полиции, очевидных следов насилия не обнаружено.

"Не было никаких непосредственных признаков преступления", – заявил майор полиции Крэнстона Тодд Паталано.

Правоохранитель сказал, что полиция приехала в дом Хрущева утром в прошлый четверг, 18 июня, после звонка его жены. Мужчина был признан мертвым на месте происшествия, расследование закрыто и никаких уголовных обвинений никому не предъявлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на 85 году жизни скончался сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.