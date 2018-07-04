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Сын главаря "ИГ" мертв: убийство присвоила Россия

1.6тЧитать новость на украинском

В Сирии убили сына главаря организации террористов "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади по имени Хузайфа аль-Бадри.

Его ликвидировали в ходе операции против нусайритов и российских военных около тепловой электростанции в Хомсе, передает Reuters.

В частности, телеканал "ИГ" показал изображение молодого парня с штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

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Абу Бакра аль-Багдади

Скриншот с видео

При этом российские СМИ сообщают, что сын главаря террористов якобы был убит военными из РФ.

Абу Бакра аль-Багдади не раз призывал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года военно-воздушные силы Ирака нанесли сокрушительные удары по позициям террористической группировки "Исламского Государства" в Сирии.

Место
Сирия
Объект
Исламское государство
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Daks Viktor
Daks Viktor
Якщо це дійсно підтвердиться, то руснакам в Сирії хана.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"При этом российские СМИ сообщают, что сын главаря террористов якобы был убит военными из РФ." Пропагандоны позорные, вы без п*здежа не можете?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"При этом российские СМИ сообщают, что сын главаря террористов якобы был убит военными из РФ." Вот зачем обоз это написал? Тупые попагандоны!
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