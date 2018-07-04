Сын главаря "ИГ" мертв: убийство присвоила Россия

В Сирии убили сына главаря организации террористов "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади по имени Хузайфа аль-Бадри.

Его ликвидировали в ходе операции против нусайритов и российских военных около тепловой электростанции в Хомсе, передает Reuters.

В частности, телеканал "ИГ" показал изображение молодого парня с штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

Абу Бакра аль-Багдади Скриншот с видео

При этом российские СМИ сообщают, что сын главаря террористов якобы был убит военными из РФ.

Абу Бакра аль-Багдади не раз призывал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года военно-воздушные силы Ирака нанесли сокрушительные удары по позициям террористической группировки "Исламского Государства" в Сирии.