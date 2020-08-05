Италия отреагировала на покупку острова-заповедника сыном экс-владельца "Мотор-Сичи"

Власти Италии изучают покупку острова Галлинара сыном бывшего владельца украинской компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Документы о продаже должно проверить Министерство культурного наследия Италии, поскольку остров является природным заповедником с 1989 года и может подпадать под ограничения, пишет IVG.

Итальянская власть считает остров важным с туристической точки зрения и не хочет, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку. Государство может воспользоваться приоритетным правом на приобретение участка.

"Мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие", – сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", – отметил Риккардо Томатис, мэр города Албенга, ближайшего к острову.

Галлинара

Добавим, остров Галлинари у берегов Лигурии по форме напоминает черепаху. Переговоры о его приобретении начались в мае и завершились 17 июля.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Богуслаев купил остров за 10 млн евро (327 млн гривен).