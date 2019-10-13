Скандал с Украиной в США: сын Байдена объявил о громкой отставке

Хантер Байден, сын экс-вице-президента и кандидата в президенты США Джо Байдена, принял решение уйти со своего поста в управляющей компании фонда прямых инвестиций BHR, который поддерживается госструктурами Китайской Народной Республики.

Об этом говорится в официальном заявлении от имени Хантера Байдена и его адвоката Джорджа Месиреса. Уточняется, что это решение было принято Байденом для того, чтобы избежать возможных обвинений в конфликте интересов.

Хантер Байден

Адвокат бизнесмена уточнил, что Хантер Байден за время пребывания в совете директоров BHR не получал никакой прибыли. Известно, что уйти в отставку он собирается до конца октября 2019 года и в дальнейшем не будет работать или входить в правление ни в одной иностранной компании, если его отец будет избран президентом США.

Кроме того, Джордж Месирес дал комментарий по поводу работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma. Он заверил, что ни в одном из правоохранительных органов – ни отечественных, ни иностранных – не утверждали, что Байден совершал какие-либо правонарушения на протяжении пяти лет своей работы в Burisma.

"Хантер присоединился к совету в качестве неисполнительного директора. То есть, он был независимым членом правления, а не членом управленческой команды. Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании. Как и все директоры Burisma, Хантер получил компенсацию за свою работу", – заверил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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