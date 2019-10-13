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13 октября • обновлено в 23:55
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Скандал с Украиной в США: сын Байдена объявил о громкой отставке

1.4т Читать материал на украинском

Хантер Байден, сын экс-вице-президента и кандидата в президенты США Джо Байдена, принял решение уйти со своего поста в управляющей компании фонда прямых инвестиций BHR, который поддерживается госструктурами Китайской Народной Республики.

Об этом говорится в официальном заявлении от имени Хантера Байдена и его адвоката Джорджа Месиреса. Уточняется, что это решение было принято Байденом для того, чтобы избежать возможных обвинений в конфликте интересов.

Хантер Байден

Хантер Байден

Адвокат бизнесмена уточнил, что Хантер Байден за время пребывания в совете директоров BHR не получал никакой прибыли. Известно, что уйти в отставку он собирается до конца октября 2019 года и в дальнейшем не будет работать или входить в правление ни в одной иностранной компании, если его отец будет избран президентом США.

Кроме того, Джордж Месирес дал комментарий по поводу работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma. Он заверил, что ни в одном из правоохранительных органов – ни отечественных, ни иностранных – не утверждали, что Байден совершал какие-либо правонарушения на протяжении пяти лет своей работы в Burisma.

"Хантер присоединился к совету в качестве неисполнительного директора. То есть, он был независимым членом правления, а не членом управленческой команды. Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании. Как и все директоры Burisma, Хантер получил компенсацию за свою работу", – заверил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Джо Байден
Тег
burisma
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