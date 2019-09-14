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14 сентября • обновлено в 17:00
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Сын бен Ладена мертв: Трамп раскрыл детали грандиозной спецоперации

1.5т Читать материал на украинском

Сын основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена – Хамза – уничтожен в результате спецоперации США.

Это подтвердил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", – говорится в заявлении президента.

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"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки.

Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками", – пояснил Трамп.

Хамза бен Ладен

Хамза бен Ладен

CNN

Напомним, о возможной гибели Хамзы бен Ладена сообщалось в июле этого года, тогда США официально не подтверждали данную информацию.

Предполагается, что Хамза бен Ладен родился в 1989 году. Когда Усаму бен Ладена ликвидировал американский спецназ в 2011 году во время рейда на его имение в пакистанском Абботтабаде, сына рядом с ним не было.

Местонахождение Хамзы оставалось загадкой, однако выяснилось, что отец готовил его стать следующим лидером группировки. Последнее публичное обращение бен Ладена-младшего появилось на ресурсах "Аль-Каиды" в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году сын бен Ладена пообещал кровавую месть за смерть отца.

В марте 2019 года Госдеп США назначил вознаграждение в сумме 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет найти Хамзу бен Ладена.

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Персоны
Дональд Трамп Усама бен Ладен
Место
США
Тег
смерть
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