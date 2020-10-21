Сын Байдена угодил в секс-скандал из-за адвоката Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил сына кандидата на пост главы страны Джо Байдена – Хантера в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке.

По словам юриста, в ноутбуке к Байдена-младшего нашли материалы сексуального характера, говорилось в эфире программы Newsmax.

В эфире ТВ Джулиани показывал сообщения, в которых якобы Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата – Ред.).

Согласно сообщениям, которые показал адвокат Трампа, Хантер якобы писал, что Хэлли обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними. Якобы голый Байден-младший разговаривал по видеосвязи c 14-летней девочкой.

По словам Джулиани, в ноутбуке Байдена-младшего также обнаружили "многочисленные фото несовершеннолетних девочек". Он отметил, что получил эти снимки от хозяина ремонтной мастерской, куда сдал свой ноутбук Хантер. Юрист сообщил, что передал все материалы в полицию.

Отметим, что ранее газета New York Post опубликовала ряд материалов, якобы основанных на этой переписке. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждалось, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим.

В другом письме Пожарский якобы просил Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал приоритеты для Украины в случае избрания президентом.