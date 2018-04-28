Связи Трампа с РФ: человек Кремля сделал признание

Российская юриста Наталья Весельницкая призналась, что информировала российское руководство о деталях своих встреч с представителями избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Я – юрист и информатор с 2013, года я активно общаюсь со службой российского генерального прокурора", - сказала она в интервью NBC News, сообщает Newsweek.

По словам Весельницкой, она работала на генерального прокурора РФ Юрия Чайку. Однако в ноябре 2017 года во время выступления перед юридическим комитетом Сената США утверждала, что она "не имела связей с Чайкой, его представителями и учреждениями, кроме тех, которых требует профессиональный статус юриста".

Кроме того, электронная переписка Весельницкой свидетельствует, что она сотрудничала с генпрокурором РФ по делу о защите фирмы российского бизнесмена, занимавшегося недвижимостью, "Превезон холдинг". В США эту компанию обвиняли в мошенничестве. Фирма заключила с Министерством юстиции США мировое соглашение, по которому должна была выплатить $6 млн, но до сих пор этого не сделала.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля в Конгрессе США рассекретили часть доклада касательно российского вмешательства в выборы американского президента. В документе указывается, что доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией нет.