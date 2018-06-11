Связи с Россией: показан таинственный ключевой свидетель дела Манафорта

Опубликованы первые фотографии близкого подчиненного Пола Манафорта Константина Килимника, против которого спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения.

По данным Vice News, мужчина вел тайный образ жизни. Потому публичных снимков в сети практически никогда не было.

"Две фотографии Килимника, давнего помощника Пола Манафорта, появились в российской социальной сети на странице его жены, которой, вероятно, она пользовалась несколько лет назад. Три человека, которые знают Килимника, подтвердили Vice News, что это он на фото", - сказано в статье.

Кроме того, одну из фотографий опубликовала "Русская служба ВВС".

"Агентство не заявило, что оно самостоятельно проверило подлинность снимка", – говорится в материале.

Напомним, в октябре 2017 года Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Константин Килимник, который стал ключевым свидетелем в расследовании связей предвыборного штаба Трампа с Россией, рассказал о работе на Манафорта в Украине и отсутствии связей с ГРУ РФ. В свою очередь отмечалось, что его лица никто не видел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Килимника в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы.