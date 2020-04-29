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29 апреля • обновлено в 11:45
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Связан с COVID-19: у детей появился новый воспалительный синдром

1.4т
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Итальянские медицинские эксперты изучают возможную связь между пандемией коронавируса и кластерами такого тяжелого воспалительного заболевания, как синдром Кавасаки среди детей до девяти лет.

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В больнице итальянского Бергамо за последний месяц было зарегистрировано более 20 случаев этого воспаления, которое чаще встречается в некоторых регионах Азии. Об этом сообщает La Repubblica.

По словам педиатра медучреждения Маттео Чуффреда, специализирующегося на сердечных заболеваниях, дети поступали с высокой температурой и воспаленными артериями. Но только у нескольких из них был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Связан с COVID-19: у детей появился новый воспалительный синдром

Он призвал своих коллег задокументировать каждый такой случай, чтобы определить, есть ли корреляция между болезнью Кавасаки и COVID-19.

Стоит добавить, что болезнь Кавасаки 16 лет назад связали с другим известным коронавирусом, хотя четких доказательств не было. Исследование провели после того, как в 2004 году у ребенка обнаружили коронавирус NL63, тоже с симптомами указанного синдрома.

"Вирус NL63 использует тот же рецептор, что и новый коронавирус, для заражения людей, но делать выводы еще рано. Нам просто нужно подождать и посмотреть, станет ли это общим наблюдением", – сказал профессор вирусологии в Университете Рединга в Великобритании Ян Джонс.

Справка. Синдром Кавасаки (слизисто-кожный лимфонодулярный синдром) – некротизирующий системный васкулит с преимущественным поражением средних и мелких артерий. Проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Италия Бергамо
Теги
дети вирус
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