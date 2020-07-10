Святую Софию могут исключить из списка ЮНЕСКО: организация отреагировала на решение Турции

В ЮНЕСКО разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.

Об этом сказано в коммюнике организации, в котором отмечается, что такой вопрос любое требует предварительного уведомления и рассмотрения на комитете Всемирного наследия

"Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии", – сказано в заявлении.

В организации ранее напомнили, что собор вписан в список Всемирного наследия как музей

"Такая регистрация влечет за собой ряд правовых обязательств. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы никакие изменения не влияли на исключительную универсальную ценность объекта, находящегося на его территории", – пояснили в ЮНЕСКО.

Также накануне представители организации заявили Reuters, что решение о преобразовании собора в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и разрешили использовать его в качестве мечети. Решение принял Государственный совет страны (высший административный суд), а президент Реджеп Эрдоган уже подписал соответствующий указ.