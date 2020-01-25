"Сволочи! Добивают в гробах": в России опять набросились на Польшу из-за войны

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян оскорбила власть Польши за отстаивание правды о Второй мировой войне и заявления об оккупации СССР.

В эфире одного из телеканалов Симоньян назвала президента Анджея Дуду и премьера Матеуша Моравецкого "сволочами, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах".

"Я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков. Чтобы было стыдно", – предложила пропагандистка.

Иллюстрация finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

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