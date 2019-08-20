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"Свободы больше нет": на грузинском канале, оскорбившем Путина, устроили демарш

2.2т Читать материал на украинском

Ведущие грузинского телеканала "Рустави-2", на котором оскорбили президента России Владимира Путина, Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили об уходе из-за отсутствия свободы.

Сразу после этого программу новостей "Курьер" прервали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет. Поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", – заявила Джоджуа.

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Джоджуа и Сесиашвили уволились в эфире "Рустави 2"

Джоджуа и Сесиашвили уволились в эфире "Рустави 2"

Скриншот из видео

Отметим, ведущие проработали в телекомпании более 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении еще нескольких сотрудников, в их числе Георгия Габунии, который нецензурно высказался о Путине.

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Персоны
Георгий Габуния Владимир Путин
Место
Грузия
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Тунеядец и проститутка, НИЧЕГО не сделавшие руками и разумом, паразиты и тунеядцы, полные ничтожества. :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, большего паразита и тунеядца, чем ты - ещё поискать надо!!!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
- Паата Салия видимо "траншик" получил...из мацквы...
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