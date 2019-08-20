"Свободы больше нет": на грузинском канале, оскорбившем Путина, устроили демарш

Ведущие грузинского телеканала "Рустави-2", на котором оскорбили президента России Владимира Путина, Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили об уходе из-за отсутствия свободы.

Сразу после этого программу новостей "Курьер" прервали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет. Поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", – заявила Джоджуа.

Джоджуа и Сесиашвили уволились в эфире "Рустави 2" Скриншот из видео

Отметим, ведущие проработали в телекомпании более 10 лет.

Последний выпуск новостей "Рустави-2", которому только что исполнилось 25 летhttps://t.co/K7UNiIUDED — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) August 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении еще нескольких сотрудников, в их числе Георгия Габунии, который нецензурно высказался о Путине.

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