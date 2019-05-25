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"Свободу морякам!" Россияне взбунтовались против Путина из-за Украины

6.2тЧитать материал на украинском

В российской столице Москве в субботу, 25 мая, прошли одиночные пикеты против российской агрессии в Украине.

Одна из участниц, корреспондентка "Новой газеты" Виктория Ивлева, которая вышла на Арбат, была задержана правоохранителями. Об этом сообщила сама активистка на своей странице в Facebook.

"Была на пикете одиночном в поддержку политзаключенных. Пришли полицейские. Хотели переписать данные паспорта, я дала из рук посмотреть, чтобы они убедились, что я гражданка России. Все личные данные кроме фото, закрыла. Результат: сопровождена в отделение полиции", – написала она.

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Иллюстрация

Телеканал 24

Ивлеву продержали там несколько часов, не давая выйти в туалет, однако потом отпустили.

Россиянка потребовала провести проверку законности действия полиции, после чего вернулась на акцию.

"Так торопились написать плакат этот, что вместо Гамбурга написали Гаага. Там тоже будет трибунал. Рано или поздно, но будет", – рассказала она.

"Свободу морякам!" Россияне взбунтовались против Путина из-за Украины

facebook.com/victoria.ivlevayorke

"ОВД-Инфо" сообщает, что одиночные пикеты были направлены против политики РФ в отношении аннексированного Крыма и украинских узников Кремля.

Россияне вышли на улицы с плакатами: "Обмен все на всех. Свободу Олегу Сенцову", "Свободу украинским морякам", "Почему нет обмена?"

Как писал OBOZREVATEL, 5 мая московские активисты вышли на единичные пикеты с требованием освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Одиночные пикеты против аннексии украинского Крыма прошли в Москве также 18 марта. Один из участников акции вышел на протест с плакатом на украинском языке.

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Читайте все новости по теме "Протесты против политики Путина в отношении Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Протесты против политики Путина в отношении УкраиныРоссийско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в России
Место
РоссияМосква
Теги
Украинапротестфотографиипленные моряки
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Язин Михаил
Язин Михаил
А россиянам похуй ваши моряки
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Язин Михаил
Язин Михаил
Правильно было написать: ашкинази взбунтовались
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Сцуко! До слез😂😂 россияне взбунтовались)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Клим Чугункин, ну да, до слез громко! Вы же....Страна рабов, страна Господ...у вас мундиры годубые и дико преданый народ!
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