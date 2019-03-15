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"Св*лота н*цистская!" Соловьев обругал украинцев в прямом эфире

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил украинским патриотам физическим уничтожением российскими "добровольцами".

Он заявил, что такие расправы оккупанты готовы устраивать везде, где встретят националистов. Наглые выпады прозвучали в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Российские граждане и советские в Испании нацизм били! И вот вы, сволота нацистская, где окажетесь, там окажется русский доброволец, вас к ногтю придавит!" — нагло выругался Соловьев.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Это истерика,бинго!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Поскули шакаленок пока при памяти.в Гааге будешь рядом с фюрером своим висеть.
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