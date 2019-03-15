"Св*лота н*цистская!" Соловьев обругал украинцев в прямом эфире

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил украинским патриотам физическим уничтожением российскими "добровольцами".

Он заявил, что такие расправы оккупанты готовы устраивать везде, где встретят националистов. Наглые выпады прозвучали в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Российские граждане и советские в Испании нацизм били! И вот вы, сволота нацистская, где окажетесь, там окажется русский доброволец, вас к ногтю придавит!" — нагло выругался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев разразился грязными ругательствами в адрес украинцев из-за того, что они обвиняют Россию в Голодоморе 1932-1933 годов.

Комментируя проект закона о языках, он обозвал украинцев идиотами и пригрозил захватом Россией новых территорий Украины.

Пропагандист заявил, что Украина якобы движется к своему распаду, в итоге которого полностью потеряет южные и восточные регионы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!