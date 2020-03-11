Свидетель по делу MH17 заявил о причастности спецслужб Путина к крушению

Когда российские оккупационные войска сбили малайзийский Boeing 777 рейса МН17 на Донбассом, то рядом с ЗРК "БУК" находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ.

Об этом сообщил свидетель прокуратуры на заседании суда по делу о катастрофе, которое проходит в Нидерландах, передает "Радіо Свобода".

Стороны обвинения засекретила данные свидетеля, обозначив его как М58. Но известно, что это бывший террорист "ДНР". По его словам, экипаж "БУКа", сбивший авиалайнер, разговаривал "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины.

Авиакатастрофа Boeing 777

Также свидетель рассказал, что люди, которые сбили Boeing ракетой "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет". Нидерландская прокуратура отметила, что у них есть свидетели, которые видели непосредственный запуск ракеты.

Прокурор Тейс Бергер назвал "реальным сценарием" тот случай, когда Россия может использовать спецслужбы, чтобы выяснить имена свидетелей, поэтому их тщательно скрывают.

При этом, адвокаты одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей.

Кроме того, установлено, что ГРУ и ФСБ России непосредственно причастны к убийствам и ведению военных операций на Донбассе. Следственная группа перехватила разговоры террористов, которые обсуждали указания из Москвы, пишут "Граты".

Также прокуратура Нидерландов обвинила Россию в попытках сокрыть следы катастрофы и запутать следствие. Прокуроры заявили о дезинформации, которую, по их словам, начали распространять российские власти и государственные телеканалы, чтобы запутать расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

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