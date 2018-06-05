"Свежие черепа": в Мехико обнаружили страшную находку

В столице Мексики Мехико археологи наткнулись в ацтекском храме на страшную находку - башню из черепов диаметром в шесть метров.

Исследователям удалось попасть внутрь благодаря скрытому подземному хоу, пишет Don't Panic Magazine.

Орнамент изготовлен из различных человеческих останков. Причем, некоторые черепа в основании башни выглядят относительно свежими.

Отмечается, что ацтеки всегда практиковали кровавые жертвоприношения. Человеческих жертв требовали многие боги этой цивилизации. Даже бог солнца и света, Уицилопочтли нуждался в крови, чтобы иметь силы для сражения с тьмой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ираке было найдено массовое захоронение с останками более 100 мирных жителей, которые были убиты террористами ИГИЛ.