''Светом мы прогоним тьму!'' Сеть потрясло фото с похорон убитого в Израиле недоношенного ребенка

Сеть потрясло фото умершего в результате теракта в Израиле недоношенного младенца. Снимок был сделан на похоронах ребенка.

Как известно, террорист обстрелял группу людей на остановке общественного транспорта возле поселения Офра. Одна из пострадавших была на седьмом месяце беременности. Пули попали ей в живот.

"Родители этого малыша — молодая пара, кажется, 21 год им обоим, поженились девять месяцев назад. Девушка Шира была на седьмом месяце беременности. Пули попали ей в живот и ее муж, не замечая, что ему пули прострелили ноги, кинулся к ней, пытаясь помочь. В больнице, чтобы спасти ребенка, Шире сделали кесарево и несколько дней боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", — рассказала на своей странице в Facebook журналистка Софья Рожанская.

Facebook Cофьи Рожанской

Хоронил младенца его дедушка, раввин. "Обращаясь со словом к пришедшим, он рыдал и говорил о том, что, тебе, дорогой малыш, за три дня своей жизни удалось сделать то, чего не удалось сделать многим людям, прожившим долгую-долгую жизнь — объединить всех. И светом, который ты принес за собой, мы прогоним всю их тьму", — сообщила журналистка.

Это фото перепостили в сети много пользователей. Под ним появились комментарии, полные сочувствия.

Напомним, полиция застрелила террориста, который устроил кровавую расправу прямо на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолеты ВВС Израиля нанесли удары по мишени на территории международного аэропорта в Дамаске (Сирия). Целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. В результате часть его была повреждена.