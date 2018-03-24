"Сверхдержава!" Россияне растащили лапшу с места страшного ДТП

В России в Самарской области местные жители растащили упаковки с лапшой быстрого приготовления, которые рассыпались на месте смертельного ДТП с дальнобойщиком.

Трагедия произошла 22 марта на трассе под Сызранью с участием трех грузовиков, передает издание "Маленькая Сызрань".

У грузовой фуры Mercedes из Узбекистана оторвался прицеп. Он выкатился на встречную полосу, врезавшись в фуру DAF, следовавшую из Украины, которую после этого протаранил ехавший за ней грузовик Volvo. В итоге 50-летний водитель DAF скончался на месте происшествия.

Во время аварии из отцепившегося прицепа вывалились коробки с лапшой, которые привлекли внимание местных жителей. Отмечается, что люди до сих пор продолжают приезжать на место ДТП, чтобы собрать лапшу. Они оставляют свои автомобили вдоль проезжей части, существенно затрудняя движение на трассе.

На трагедию отреагировали пользователи сети, которых удивила жадность и цинизм россиян - их страну иронично назвали "сверхдержавой".

Как писал "Обозреватель", ранее в России произошло масштабное смертельное ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза.