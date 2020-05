Свеча в 47 этажей: в ОАЭ пламя поглотило небоскреб. Фото и видео

Во вторник, 5 мая, в Шардже загорелся небоскреб Abbco Tower в 47 этажей.

Видео и фото с места событий опубликовали в Khaleej Times. Возгорание началось в 21:04, а очаг мог находиться на 10 этаже в одном из ресторанов, откуда огонь пошел вверх.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты и организовали эвакуацию жителей – как из этого здания, так и из пяти соседних.

Бригады службы гражданской обороны смогли взять под контроль пожар и предотвратить перемещение огня на соседние здания.

В результате ЧП пострадали семь человек, они надышались угарным газом.

Местные жители рассказали Gulf News о том, как столкнулись с происшествием. По словам Виктора Соланки, он ужинал неподалеку, когда услышал полицейскую сирену. Выйдя на балкон, он увидел огненный шар, охватывающий здание.

"Это было ужасное зрелище. Ковры в огне падали с балконов. Занавески тоже. Я стою, чтобы посмотреть, сможем ли мы помочь людям", – рассказал он.

Петаль Джейсон, живущая в соседнем здании, рассказала, что дым дошел даже к ней в дом.

"Все здание было в огне, соседний дом тоже загорелся", – рассказала она.

Пожар потушили с помощью пожарных машин, гидрантов и дронов.

#Sharjah Civil Defence firefighters are close to overpowering the blaze. But the tower seems badly damaged by the #fire https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/EG07xsatoz