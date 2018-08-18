МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наукВсе статьи автора

Свадебный Путин

10.5т

Как бы это не стало модой, приглашать Путина на свадьбы в Европу. Почин Карины Кнайсель, Министра иностранных дел Австрии может стать "заразительным". Эдакая вишенка на большом свадебном торте - русский Президент.

А если говорить серьезно, то совершенно частное приглашение совершенно государственного лица одной из стран ЕС, благоденствующей, не платя взносы, под зонтиком НАТО, приглашение, сделанное русскому автократору, агрессору в Украине, Грузии, лично или косвенно виновному в уничтожении сотен тысяч сирийцев и в волне беженцев с Ближнего Востока в Европу, человеку, убившему в Англии своего бывшего коллегу полонием и пытающемуся убивать других "коллег", человеку, приказавшему вмешиваться в демократический процесс по всему миру - приглашение этому человеку на свадьбу Министра иностранных дел Австрии - аморальный и оскорбительный поступок. Он оскорбителен для Европы, для стран НАТО. Тем более он оскорбителен для многих граждан России, не без оснований полагающих, что Путин и его друзья просто ограбили российский народ, и держат его под пятой ВЧК-НКВД-ФСБ, чтобы он не отобрал у них награбленное.

Новости
Россия уничтожила пассажирское сообщение с Украиной

Если бы Карин Кнайсель была простой фермершей из Штирии, ей было бы простительно не знать всего этого. Но министр иностранных дел, и, к тому же столь образованный, безусловно всё это знает. Она знает отлично What is Mr.Putin, и зная, приглашает его.

ТАК ЧТО КАРИН КНАЙСЕЛЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОЗНАТЕЛЬНО НАНОСЯТ ОСКОРБЛЕНИЕ МИЛЛИОНАМ ЕВРОПЕЙЦЕВ И МИЛЛИОНАМ РУССКИХ ЛЮДЕЙ.

ПОВЕДЕНИЕ МИНИСТРА КНАЙСЕЛЬ ПОСТЫДНО.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ЗубовАндрей Зубов
Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Зубова
Поделиться в Facebook
26
Комментарии
7
9
Смешно
23
Интересно
34
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bukin Sergii
Bukin Sergii
ПЛЕШИВЫЙ едет водку гостям разносить )))) Пару евро скосит для тупых расеянцев )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Doc
Doc
Он петь любит, может сыграет на баяне, а может даже стриптиз покажет , он любит голыми сиськами трясти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Агрессор...уже смешно от слова этого) если бы Россия была агрессором-Украины бы не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Doc
Doc
Человечек Зелёный, не смеши - из русских вояки, как из навоза пуля и русские не имеют ни великой победы в какой-то войне. И вначале любят крики что за пару дней захватят Грозный, Грузию, Финляндию, покажут что-то туркам или японцам, а по факту показывают только как русские любят сдыхать и сдаваться в плен (да еще как сдаются - русские приходится даже расстреливать трусов и создавать загранотряды - чтоб окончательно трусы не разбежались)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Bukin Sergii
Bukin Sergii
Человечек Зелёный, продолжаешь жрать стекломой, ватное по пояс ?????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Учитесь, хохлики. Богатым и сильным везде рады. А нищих попрошаек принято жалеть, но к праздничному столу их не приглашают. Милостыню бросают на пороге.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 7 ответов | показать все
Русский Солдат
Русский Солдат
Bukin Sergii, бандеровец, да фашистский прихвостень?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bukin Sergii
Bukin Sergii
Русский Солдат, русише ШВАЙН ??? Да свинособака, однозначно )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги