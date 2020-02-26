Сурков: Зеленский – "не лох", его приняли за президента

Бывший помощник президента России, куратор по Донбассу Владислав Сурков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совсем "не глупый" человек.

При этом добавил, что украинский лидер умеет располагать к себе людей. Взаправду или с сарказмом, но таким высказываниям в его адрес он поделился в интервью "Актуальным комментариям".

В частности, в экс-советника Путина поинтересовались, какое впечатление произвел на него Зеленский во время декабрьской встречи на саммите в "нормандском формате".

Сурков заявил, что Зеленский "не лох"

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента..." – высказался он.

Кроме этого, пояснил, что главе Украины удалось расположить к себе участников саммита.

"У него легкость необыкновенная в мыслях", – добавил Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

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