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26 февраля • обновлено в 09:04
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Сурков: Зеленский – "не лох", его приняли за президента

3.1т
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Бывший помощник президента России, куратор по Донбассу Владислав Сурков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совсем "не глупый" человек.

При этом добавил, что украинский лидер умеет располагать к себе людей. Взаправду или с сарказмом, но таким высказываниям в его адрес он поделился в интервью "Актуальным комментариям".

В частности, в экс-советника Путина поинтересовались, какое впечатление произвел на него Зеленский во время декабрьской встречи на саммите в "нормандском формате".

Сурков заявил, что Зеленский "не лох"

Сурков заявил, что Зеленский "не лох"

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента..." – высказался он.

Кроме этого, пояснил, что главе Украины удалось расположить к себе участников саммита.

"У него легкость необыкновенная в мыслях", – добавил Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

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Автор
Дина Баронова
Персоны
Владимир Зеленский Владислав Сурков
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Корнієнко Софія
Корнієнко Софія
Это Суркова нет, а Украина была, есть и будет!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Поразительно,как только дают пинка из Кремля,сразу переобуваются...
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