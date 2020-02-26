Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что, выбирая когда-то направление, за которое ему придется отвечать в кремлевском правительстве, он решил взять именно Украину. Поскольку якобы заранее предчувствовал обострение отношений РФ с Западом.

Причем сделал такой выбор "чисто интуитивно". Об этом экс-куратор по Донбассу рассказал в скандальном интервью "Актуальным комментариям".

"Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Почувствовал просто, вернее, почуял – будет большое дело", – заявил Сурков.

Владислав Сурков

По его словам, он уже на тот момент, когда ничего еще не начало происходить, догадался, что Россию ожидает "настоящая борьба с Западом".

"Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал", – высказался экс-помощник главы РФ.

Он подчеркнул, якобы сейчас и сам удивляется, как ему удалось "предвидеть это" еще летом 2013-го. А также цинично добавил, что гордится этим.

"В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником", – подытожил Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В этом же интервью бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

Также он сказал, что глава Украины Владимир Зеленский – "не лох", и на "нормандском саммите" в Париже его приняли за президента.

Помимо этого, "главарей" непризнанной "Донецкой народной республики" Владислав Сурков назвал "замечательными людьми" и "настоящими воинами".

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