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18 декабря • обновлено в 23:23
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"Вырос в украинском колхозе": в России узрели провокацию Запада в новом мультике о Супермене

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Пропагандисты РФ возмутились якобы русофобской направленностью нового мультфильма, снятого по комиксам вселенной DC "Супермен: Красный сын", в котором главный герой становится коммунистом.

Соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала "Россия 24" после премьеры трейлера картины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Где они откопали этого парня? Он вырос в колхозе где-то в Украине. По сюжету шаттл главного героя приземлился именно там во времена Холодной войны. И ведь, как считают политологи, неслучайно", – заявила ведущая.

Новости
"Русофобский проект": на российском ТВ оскорбили Украину

В РФ узрели провокацию Запада в мультике о Супермене

В РФ узрели провокацию Запада в мультике о Супермене

Скриншот из видео

По ее словам, авторы идеи хотели ударить по идеологии России. В сюжете также заявили, что создатели мультфильма задумали серьезный проект, цель которого – посеять в сознании молодых россиян и жителей стран-союзников Кремля нетолерантной позиции по отношению к России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском пропагандистском телевидении возник небывалый ажиотаж из-за популярной компьютерной игры Call of Duty. Так, в ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе и заявили о русофобской пропаганде.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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А вместо Бэтмена, будет Ватман!)))
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