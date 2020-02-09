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9 февраля • обновлено в 18:09
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Над миром взошла "снежная" Луна: невероятные фото суперлуния-2020

1.5т
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В ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.

Спутник земли на небосклоне казался значительно больше и светил ярче, чем в любое другое время. Фотографиями суперлуния массово делились пользователи сети со всего мира.

Стопроцентная видимость "снежной" Луны состоялась утром в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени).

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"Снежная" Луна-2020 в Нью-Йорке

"Снежная" Луна-2020 в Нью-Йорке

foxnews.com

Всего в 2020 году будет четыре суперлуния, когда полный месяц совпадает с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Февральское полнолуние еще называют "голодным" или "штормовым". Название "снежная" Луна связано с обильными снегопадами, характерными для этого периода. "Голодное" суперлуние возникло вследствие того, что суровая погода значительно осложняла охоту и добычу пищи в этом месяце.

Предлагаем посмотреть фото необычного явления:

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

foxnews.com

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

foxnews.com

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
фотографии космос
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