Над миром взошла "снежная" Луна: невероятные фото суперлуния-2020

В ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.

Спутник земли на небосклоне казался значительно больше и светил ярче, чем в любое другое время. Фотографиями суперлуния массово делились пользователи сети со всего мира.

Стопроцентная видимость "снежной" Луны состоялась утром в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени).

"Снежная" Луна-2020 в Нью-Йорке foxnews.com

Всего в 2020 году будет четыре суперлуния, когда полный месяц совпадает с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Февральское полнолуние еще называют "голодным" или "штормовым". Название "снежная" Луна связано с обильными снегопадами, характерными для этого периода. "Голодное" суперлуние возникло вследствие того, что суровая погода значительно осложняла охоту и добычу пищи в этом месяце.

Предлагаем посмотреть фото необычного явления:

"Снежная" Луна-2020 foxnews.com

"Снежная" Луна-2020 foxnews.com

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

"Снежная" Луна-2020

08.02.2020



The 1st supermoon of the decade:

“Snow Moon” pic.twitter.com/7asJckh17o — E 🌙 (@EEEEEEEEEEEEsa) February 8, 2020

full moon of february

snow moon/ super snow moon/ hunger moon/ storm moon pic.twitter.com/964SEb9jgH — alanood🎓 (@hunniepuffs) February 9, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов.

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