Над миром взошла "снежная" Луна: невероятные фото суперлуния-2020

В ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.

Спутник земли на небосклоне казался значительно больше и светил ярче, чем в любое другое время. Фотографиями суперлуния массово делились пользователи сети со всего мира.

Стопроцентная видимость "снежной" Луны состоялась утром в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени).

Всего в 2020 году будет четыре суперлуния, когда полный месяц совпадает с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Февральское полнолуние еще называют "голодным" или "штормовым". Название "снежная" Луна связано с обильными снегопадами, характерными для этого периода. "Голодное" суперлуние возникло вследствие того, что суровая погода значительно осложняла охоту и добычу пищи в этом месяце.

Предлагаем посмотреть фото необычного явления:

08.02.2020



The 1st supermoon of the decade:

“Snow Moon” pic.twitter.com/7asJckh17o