Над миром взошла "снежная" Луна: невероятные фото суперлуния-2020

В ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.
Спутник земли на небосклоне казался значительно больше и светил ярче, чем в любое другое время. Фотографиями суперлуния массово делились пользователи сети со всего мира.
Стопроцентная видимость "снежной" Луны состоялась утром в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени).
"Снежная" Луна-2020 в Нью-Йорке
foxnews.com
Всего в 2020 году будет четыре суперлуния, когда полный месяц совпадает с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Февральское полнолуние еще называют "голодным" или "штормовым". Название "снежная" Луна связано с обильными снегопадами, характерными для этого периода. "Голодное" суперлуние возникло вследствие того, что суровая погода значительно осложняла охоту и добычу пищи в этом месяце.
Предлагаем посмотреть фото необычного явления:
"Снежная" Луна-2020
foxnews.com
"Снежная" Луна-2020
foxnews.com
"Снежная" Луна-2020
"Снежная" Луна-2020
"Снежная" Луна-2020
"Снежная" Луна-2020
"Снежная" Луна-2020
"Снежная" Луна-2020
08.02.2020— E 🌙 (@EEEEEEEEEEEEsa) February 8, 2020
The 1st supermoon of the decade:
“Snow Moon” pic.twitter.com/7asJckh17o
snow moon.— neon☆ (@neo_neond) February 9, 2020
前を向いて歩き出す pic.twitter.com/LaGix7I6cv
full moon of february— alanood🎓 (@hunniepuffs) February 9, 2020
snow moon/ super snow moon/ hunger moon/ storm moon pic.twitter.com/964SEb9jgH
今夜は満月— じゃすみん♪ (@machasho) February 9, 2020
「Snow Moon」というんだって。
しばらく見てたら月に雲がかかって虹のように光の輪が出来た✨
(肉眼ではもっと綺麗に見えた…) pic.twitter.com/9ozBt94nVI
Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов.
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