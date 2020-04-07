Суперлуна-2020: сеть заполнили фото и видео редкого явления

8 апреля 2020 года в 5:39 утра в Украине будет видно явление, которое называют "суперлуной". Спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете и подарит людям необычайное зрелище. А в других точках света уже сейчас люди вовсю фотографируют и снимают на видео "суперлуну".

В это время Луна будет расположена на расстоянии 356,9 тысяч километров от Земли. Благодаря этому возникает оптический эффект, из-за которого кажется, что спутник в разы больше, чем его привыкли видеть обычно. Эффект гигантизма усиливается и в тех случаях, когда Луна нависает над деревьями, домами и другими объектами.

Астрономическая полная Луна наступит 8 апреля в 05:36 по Киеву. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 19:48, а закат в 06:22.

Суперлуна Twitter @Jmarlonhernande

Суперлуна Twitter @gwbingfu

Dernière vidéo de la super Lune ce soir 🌕 C’est une chance de pouvoir voir notre satellite de si près 🔭#superlune #supermoon #lune #moon #space pic.twitter.com/xAJEjx5MPz — Maître Petit Pois (@maitrepetitpois) April 7, 2020

Суперлуна Twitter @mikehallfoto

Суперлуна Twitter @Paul4Jags

Суперлуна Twitter @kainoeske

Суперлуна Twitter @thebellow

Суперлуна Twitter @mrnickharvey

Суперлуна Twitter @DaffodilNebula

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в Одессе наблюдали необычное природное явление. Небо разделили на две части облака.

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