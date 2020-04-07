Суперлуна-2020: сеть заполнили фото и видео редкого явления

8 апреля 2020 года в 5:39 утра в Украине будет видно явление, которое называют "суперлуной". Спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете и подарит людям необычайное зрелище. А в других точках света уже сейчас люди вовсю фотографируют и снимают на видео "суперлуну".
В это время Луна будет расположена на расстоянии 356,9 тысяч километров от Земли. Благодаря этому возникает оптический эффект, из-за которого кажется, что спутник в разы больше, чем его привыкли видеть обычно. Эффект гигантизма усиливается и в тех случаях, когда Луна нависает над деревьями, домами и другими объектами.
Астрономическая полная Луна наступит 8 апреля в 05:36 по Киеву. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 19:48, а закат в 06:22.
Суперлуна
Twitter @Jmarlonhernande
Суперлуна
Twitter @gwbingfu
Dernière vidéo de la super Lune ce soir 🌕 C’est une chance de pouvoir voir notre satellite de si près 🔭#superlune #supermoon #lune #moon #space pic.twitter.com/xAJEjx5MPz— Maître Petit Pois (@maitrepetitpois) April 7, 2020
Суперлуна
Twitter @mikehallfoto
Суперлуна
Twitter @Paul4Jags
Суперлуна
Twitter @kainoeske
#SuperLuna, #SuperMoon 💓💞🌝. #QuedateEnCasa. https://t.co/7iqH0MOGXF— ⚡️🖤💙💜🌌 ...MultiVerses... 🌌💜💙🖤⚡️. (@magl001) April 7, 2020
Суперлуна
Twitter @thebellow
Суперлуна
Twitter @mrnickharvey
Суперлуна
Twitter @DaffodilNebula
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в Одессе наблюдали необычное природное явление. Небо разделили на две части облака.
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