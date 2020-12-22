Антибиотик из тараканов может победить супербактерию – ученые

Антибиотик, созданный из молекул тараканов, потенциально может спасти много жизней.

Возможность создания такого препарата изучают ученые Американского университета Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты), пишет Gulf Today. Эти насекомые живут в самых грязных местах планеты, поэтому имеют мощные защитные механизмы организма.

Они позволяют тараканам выживать в сверхтяжелых условиях, и именно этот потенциал хотят использовать исследователи.

По словам профессора, заведующего кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Американского университета Шарджи, доктора Навида Хана, более 17 млн человек ежегодно умирают в мире из-за бактериальных инфекций. Одна из причин такой высокой смертности – устойчивость бактерий к коммерческим препаратам.

"Мы обнаружили многочисленные молекулы у тараканов, полностью уничтожающие MRSA – бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела, кишечную палочку и другие. Эти молекулы не дают никаких негативных последствий для клеток человека", – заявил он.

Ученые исследовали микроорганизмы, обитающие в желудочно-кишечном тракте таракана, и нашли несколько новых антибиотиков, уточнил он.

В течение последних пяти лет ученые проводили лабораторное тестирование, которое в результате выявило сильные антимикробные агенты в молекулах тараканов. Их эффективность теперь должны доказать клинические испытания на насекомых.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, по мнению ученых, человечество ждет новая мощная угроза – супербактерия.

Рост количества этого возбудителя простимулирован бесконтрольным употреблением антибиотиков во время пандемии коронавируса. Исследователи считают это глобальным кризисом, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается.