Антибиотик из тараканов может победить супербактерию – ученые

Таша Адамович
Таша Адамович
Мир
1,5 т.
Таракан

Антибиотик, созданный из молекул тараканов, потенциально может спасти много жизней.

Возможность создания такого препарата изучают ученые Американского университета Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты), пишет Gulf Today. Эти насекомые живут в самых грязных местах планеты, поэтому имеют мощные защитные механизмы организма.

Они позволяют тараканам выживать в сверхтяжелых условиях, и именно этот потенциал хотят использовать исследователи.

По словам профессора, заведующего кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Американского университета Шарджи, доктора Навида Хана, более 17 млн человек ежегодно умирают в мире из-за бактериальных инфекций. Одна из причин такой высокой смертности – устойчивость бактерий к коммерческим препаратам.

"Мы обнаружили многочисленные молекулы у тараканов, полностью уничтожающие MRSA – бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела, кишечную палочку и другие. Эти молекулы не дают никаких негативных последствий для клеток человека", – заявил он.

Ученые исследовали микроорганизмы, обитающие в желудочно-кишечном тракте таракана, и нашли несколько новых антибиотиков, уточнил он.

В течение последних пяти лет ученые проводили лабораторное тестирование, которое в результате выявило сильные антимикробные агенты в молекулах тараканов. Их эффективность теперь должны доказать клинические испытания на насекомых.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, по мнению ученых, человечество ждет новая мощная угроза – супербактерия.

Рост количества этого возбудителя простимулирован бесконтрольным употреблением антибиотиков во время пандемии коронавируса. Исследователи считают это глобальным кризисом, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается.

Исследование ученыхсупербактерия