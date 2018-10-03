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''Судорожно бегали по палубе'': украинское ''невидимое'' судно напугало россиян в Азовском море

5.9тЧитать материал на украинском

Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг" смог незамеченным приблизиться прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.

Об этом рассказал старший лейтенант Александр Регула, который является командиром катера, в интервью "Укринформу". "Мы подошли вообще незамеченными. Уже потом они нас увидели – давали координаты, но мы, конечно, им не отвечали. Мы же шли в режиме "радиомолчания". Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников", - поделился он.

По его словам, россияне заметили судно украинцев слишком поздно, и на палубе началась паника.

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Александр Регула

Александр Регула

Укринформ

"Когда я ночью подходил к боку одного тральщика, они играли боевую тревогу. Потому что они меня увидели, когда я уже был рядом. Они начали судорожно по палубе бегать, думать, что делать – но я уже был возле них. Вообще их реакция была... после того, как я день там пробыл, они уже не мешали нам. Мешали уже только возле Мариуполя – с этим "Мангустом", - говорит Регула.

По его словам, россияне восприняли "точку" на радаре за помеху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые прошли под незаконно построенным Россией Керченским мостом, находились российские лоцманы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Kan Alexey
Kan Alexey
Есть антидот. Про неуловимого Джо. Так и невидимый флот Украины.Который они просрали в 90 х.А теперь гоняют на моторных лодках и пыжатся от важности.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Даже лень комментировать-дебилы блять. Маниакальная навязчивость ипанутого сайта из каждой мелкой куйни изрыгать пэрэмоху
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Rud Nikolay
Rud Nikolay
Naibadze Petr, маніакальне бажання зайти на іпанутий сайті"пачитать,чо там у хахлов".засунь собі в....
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А ещё у жопоголовых есть невидимая авиация и невидимый флот!
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