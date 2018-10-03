''Судорожно бегали по палубе'': украинское ''невидимое'' судно напугало россиян в Азовском море

Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг" смог незамеченным приблизиться прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.

Об этом рассказал старший лейтенант Александр Регула, который является командиром катера, в интервью "Укринформу". "Мы подошли вообще незамеченными. Уже потом они нас увидели – давали координаты, но мы, конечно, им не отвечали. Мы же шли в режиме "радиомолчания". Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников", - поделился он.

По его словам, россияне заметили судно украинцев слишком поздно, и на палубе началась паника.

Александр Регула Укринформ

"Когда я ночью подходил к боку одного тральщика, они играли боевую тревогу. Потому что они меня увидели, когда я уже был рядом. Они начали судорожно по палубе бегать, думать, что делать – но я уже был возле них. Вообще их реакция была... после того, как я день там пробыл, они уже не мешали нам. Мешали уже только возле Мариуполя – с этим "Мангустом", - говорит Регула.

По его словам, россияне восприняли "точку" на радаре за помеху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые прошли под незаконно построенным Россией Керченским мостом, находились российские лоцманы.